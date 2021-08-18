Як врятувати невдалу укладку: 5 способів, щоб полегшити собі життя

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Акуратна зачіска – запорука вдалого настрою на весь день. Якщо ви вирішили створити нову укладку, ідеєю якої надихнулись в інстаграмі, але результат вийшов не таким, як на картинці, то ситуацію можна виправити за допомогою 5 дієвих способів. Іван Іванов, творчий партнер L'Oreal Professionnel, розповів, як швидко й ефективно перетворити хаос на голові на красиву зачіску.