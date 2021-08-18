Как спасти неудачную укладку: 5 способов, чтобы облегчить себе жизнь

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Аккуратная прическа – залог удачного настроения на весь день. Если вы решили создать новую укладку, идеей которой вдохновились в инстаграме, но результат получился не таким, как на картинке, то ситуацию можно исправить с помощью 5 действенных способов. Иван Иванов, творческий партнер L'Oreal Professionnel, рассказал, как быстро и эффективно превратить хаос на голове в красивую прическу.