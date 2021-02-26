Як захистити шкіру у міжсезоння: весняні косметичні процедури для обличчя

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Спеціальні косметичні процедури допоможуть захистити обличчя у міжсезоння – один із найскладніших періодів для адаптації шкіри. Якщо доглядати за шкірою належним чином, то вона не втратить здорового вигляду і сяйва на початку весни.
Аби зберегти еластичність, свіжий і сяючий колір шкіри, а також запобігти появі дрібних зморшок і підтягнути контури обличчя, можна спробувати навесні одну з корисних косметичних процедур або усі почергово. Весна – ідеальний час, щоб почати турбуватися про свою красу.
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За допомогою процедури можна сповільнити процеси старіння. Також масаж роблять і в медичних цілях, аби захистити м’язи обличчя від можливого паралічу, нормалізувати відтік рідин й активізувати кровообіг. Аби помітити ефект від масажу, його слід виконувати регулярно. Розминати обличчя пальцями чи спеціальним нефритовим роликом можна самостійно в домашніх умовах, якщо добре вивчити масажні лінії. Витрачайте на б'юті-маніпуляцію 5 хвилин після пробудження та стільки ж перед сном. Таким чином шкіра буде молодою та у тонусі.
Щоб покращити результат після масажу, перед процедурою наносіть на обличчя крем, сироватку чи спеціальну олію. Не робіть різких та "грубих" рухів для уникнення травмування шкіри.
Навесні особливо потрібним є очищення шкіри від ороговілих клітин. Тому можна застосувати один з 4 варіантів пілінгу.
Різноманітні курси уколів у косметології призначені для насичення шкіри необхідними вітамінами, розгладження зморшок, корегування зовнішності. Йдеться про вітамінні коктейлі, які тільки допоможуть вашій шкірі впоратися з несприятливими умовами міжсезонням. Група вітамінів A, B, C і E, мінерали, амінокислоти, ферменти, еластин і гіалуронова кислота розгладять поверхню шкіри, зроблять її зволоженою і насиченою. Окрім цього, така процедура допоможе стимулювати клітини колагену, що надасть обличчю здорового сяйва, пружності. Проте наважуватися на уколи краси чи ні – вибір лише за вами. Заздалегідь проконсультуйтеся з лікарем.