Весной следует тщательно ухаживать за кожей. Солнце и тепло после адаптации дермы к холоду могут спровоцировать пигментацию и неприятную реакцию на скачки температуры. Поэтому кандидат медицинских наук и врач инъекционных методик омоложения Ольга Аншукова рассказала подробнее о правильном весеннем уходе за кожей.

Эксперт в теме красоты поделилась знаниями о весеннем загаре. А также дала несколько советов, которые помогут сохранить кожу здоровой и красивой.

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Главные принципы весеннего ухода за кожей

Загар – это своеобразная защитная реакция нашей кожи. Меланин в организме отвечает за цвет каждого кожного покрова, глаз и волос. По словам Ольги Аншуковой, пигмент отражает и поглощает лучи, чтобы не дать им проникнуть в слои кожи и разрушить клетки. Солнечные лучи вредно воздействуют на дерму.

Как следствие – гиперпигментация, которая появляется, когда мелатонина недостаточно для равномерного распределения по всему телу. Поэтому с появлением первых солнечных лучей можно выходить из дома только после нанесения на кожу средства с уровнем SPF. Также защитить тело и лицо от нежелательной гиперпигментации могут сыворотки в ампулах, содержащих 7, 5 или 10 процентов концентрации витамина C.

Следующим этапом весеннего ухода за кожей должны стать лазеры и пилинги. Например, ультразвуковой пилинг защищает поверхность кожи и нормализует обменные процессы, улучшает кровообращение и отток лимфы, стимулирует обновление клеток, балансирует работу сальных желез. Таким образом уже через 3 дня после процедуры можно увидеть эффектные изменения.

Также еще одним методом для ухода за кожей является процедура алмазного шлифования. Среди ее полезных свойств выделяют выравнивание кожного рельефа, уменьшение глубины морщин, сужение пор, улучшение цвета и гладкости лица.

Карбокситерапия – одна из любимых процедур врача Ольги. Она называет ее аналогом мезотерапии, но без иглы. Бьюти-процедура помогает восстановить поврежденную кожу, повысить тонус и эластичность, подтянуть ее, разгладить морщины, уменьшить заметность сосудов, улучшить цвет и предоставить дерме здорового сияния.

После основных этапов очистки и подготовки кожи к солнцу пересмотрите свои средства для домашнего ухода. Пусть основные продукты теперь будут увлажняющими, содержащими hydra-компоненты.