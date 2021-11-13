Парикмахеры отмечают, что мытье волос не каждый день может пойти на пользу, ведь при ежедневном мытье из волос удаляется естественный жир, придающий волосам сухость. Также вредят разные стайлеры, которыми пользуются большинство девушек.

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Конечно, никто не хочет выглядеть неухоженно, поэтому стоит обратить внимание на прически, которые помогут скрыть жирность волос. Ведь можно сделать стильную укладку, как у знаменитостей, даже на второй или третий день после мытья головы.

Варианты причесок на немытые волосы

Модель Кайя Гербер демонстрирует отличный вариант укладки, зачесав волосы назад. Она подойдет девушкам, у которых стрижка каре. Для того чтобы прическа выглядела эффектно, следует использовать специальные средства. К примеру, воск для волос.



​Кайя Гербер / Фото из инстаграма модели

Такую прическу можно завершить с помощью обруча, повязки на волосы или стильного платка. Это придаст укладке праздничности, женственности. Идеальным дополнением станет выразительный макияж.



Кьяра Ферраньи / Фото из инстаграма блогерши

Также элегантной будет укладка в виде пучка, который можно украсить шпильками или другими аксессуарами. Добавить такой прическе свежести поможет сухой шампунь.



Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма супермодели

Если вы любите оригинальные прически, то обратите внимание на такую: собранные волосы с помощью большой шпильки. Часто подобную укладку использует модель и звездная мамочка Эльза Хоск.



Эльза Хоск / Фото из инстаграма модели

А жена певца Джастина Бибера – Хейли Бибер показала вариант легкой прически, которая придаст образу игривости. Красавица собрала волосы в два высоких пучка.



Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели