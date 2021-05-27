Як зробити ефектну укладку за 5 хвилин своїми руками: показує стиліст Тейлор Свіфт

У сучасному ритмі життя важко виділяти багато часу на створення ідеальної зачіски, але це не причина відчувати дискомфорт через розпущене волосся. Особливо влітку, коли надворі і так спека. Hair-стилістка Тейлор Свіфт, Санні Брук поділилася ідеєю для укладки, яку можна зробити за 5 хвилин, на своїй інстаграм-сторінці.

За творчістю зіркової стилістки в інстаграмі стежать понад 100 тисяч підписників. Цього разу дівчина показала, як швидко і гарно зробити одну з варіацій пучка.

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Hair-стилістка Тейлор Свіфт показала, як зробити ефектну укладку

Ідея для швидкої і красивої зачіски від Санні Брук підійде дівчатам з волоссям середньої довжини і навіть власницям довгих локонів. Ефектна варіація на тему пучка або високого хвоста ідеально підійде для доповнення образу як на кожен день, так і для особливої нагоди.

Аби повторити укладку, вам знадобиться 5 хвилин, декілька тонких спеціальних гумок, пара декоративних шпильок, гребінець, яким буде зручно начісувати пасма, і велике дзеркало. Насамперед зберіть волосся у високий хвіст, обкрутіть кінці навколо його основи так, щоб вийшов пучок, зафіксуйте пасма за допомогою однієї шпильки, ще раз закрутіть кінці і закріпіть другою спеціальною шпилькою.

У своєму пості з відеоуроком стилістка зачісок написала: "Швидке оновлення звичайного хвоста або високого пучка. Також це може бути веселим образом для літнього весілля або побачення ввечері". Для створення укладки Санні Брук використовувала гребінці від бренда аксесуарів для волосся Lelet Ny. Вона радить замінити їх парою звичайних шпильок, якщо саме таких гребінців у вас немає.

На відео Санні детально показала, як правильно робити ефектну зачіску. Надихайтеся прикладом стилістки і повторюйте самостійно.