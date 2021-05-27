Как сделать эффектную укладку за 5 минут своими руками: показывает стилист Тейлор Свифт

В современном ритме жизни трудно выделять много времени на создание идеальной прически, но это не причина испытывать дискомфорт из-за распущенных волос. Особенно летом, когда на улице итак жара. Hair-стилист Тейлор Свифт, Санни Брук, поделилась идеей для укладки, которую можно сделать за 5 минут, на своей инстаграм-странице.

За творчеством звездной стилистки в инстаграме следят более 100 тысяч подписчиков. На этот раз девушка показала, как быстро и красиво сделать одну из вариаций пучка.

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Hair-стилистка Тейлор Свифт показала, как сделать эффектную укладку

Идея для быстрой и красивой прически от Санни Брук подойдет девушкам с волосами средней длины и даже обладательницам длинных локонов. Эффектная вариация на тему пучка или высокого хвоста идеально подойдет для дополнения образа как на каждый день, так и для особого случая.

Чтобы повторить укладку, вам понадобится 5 минут, несколько тонких специальных резинок, пара декоративных заколок, расческа, которой будет удобно начесывать пряди, и большое зеркало. Прежде всего соберите волосы в высокий хвост, обведите концы вокруг его основания так, чтобы получился пучок, зафиксируйте пряди с помощью одной шпильки, еще раз закрутите концы и закрепите второй специальной булавкой.

В своем посте с видеоуроком стилистка причесок написала: "Быстрое обновление обычного хвоста или высокого пучка. Также это может быть веселым образом для летней свадьбы или свидания вечером". Для создания укладки Санни Брук использовала гребешки от бренда аксессуаров для волос Lelet Ny. Она советует заменить их парой обычных заколок, если именно таких гребешков у вас нет.

На видео Санни подробно показала, как правильно делать эффектную прическу. Вдохновляйтесь примером стилистки и повторяйте самостоятельно.