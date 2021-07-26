Чтобы сделать невидимый макияж, нужно придерживаться нескольких основных правил. Ведь будет существовать соблазн накрасить яркой помадой губы или нанести толстый слой тональной основы, но тогда это уже будет никакой не "обнаженный" макияж.

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Как сделать натуральный макияж

Прежде всего, если вы не являетесь поклонницей ярко выраженного макияжа и не любите наносить на лицо много декоративной косметики, то вам необходимо правильно за ним ухаживать. Инвестируйте время и деньги в разнообразные процедуры и уходовые средства, а также занимайтесь своим внешним видом дома с помощью самодельных масок, скрабов, кремов. Потом кожа вас поблагодарит за это.

Сделайте увлажняющую маску для лица перед нанесением косметики, чтобы получить сияющий эффект.

Знайте, когда надо остановиться. Основа под макияж должна быть незаметной, поэтому не перебарщивайте с тональным кремом и консилером. Выбирайте оттенки максимально приближенные к вашему тону кожи. Вместо тонального крема или пудры можно воспользоваться BB или CC кремом, также наносите консилер только точечно, чтобы замаскировать синяки под глазами или небольшие прыщи. Не маскируйте веснушки или другие особенности кожи. В них и кроется вся суть натурального мейка.



Как самостоятельно сделать невидимый макияж / Фото Pexels

Пользуйтесь кремовыми текстурами для создания естественного макияжа. Они не будут такими заметными на коже, как рассыпчатые.

Добавьте на щеки немного хайлайтера и светлых румян, чтобы создать натуральный блеск и свежесть лица. Однако важно не выбирать оттенки румян, которые будут выглядеть контрастно на вашей коже. Они должны дополнять ваш естественный тон.

Оформите брови только с помощью специальной щеточки и геля-фиксатора.

Веки можно накрасить едва заметными бежевыми тенями или пропустить этот шаг и сразу перейти к туши. Не используйте водостойкую тушь для создания натурального макияжа. Она будет давать эффект тяжести на ресницах. Для более выразительного взгляда проведите карандашом для глаз по линии роста ресниц.

На губы можно нанести легкий блеск. А еще лучше накануне позаботиться о них и потратить немного больше времени, чтобы они имели зацелованный вид.

Помните, что вы прекрасны и без дополнительных бьюти-трюков. Косметика лишь помогает подчеркивать вашу естественную красоту.