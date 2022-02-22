Якщо ви мрієте про виразні вилиці, то стрижка може стати вдалим рішенням. Інколи зріз волосся може візуально видовжити обличчя та шию.

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Стильні стрижки, що допоможуть зробити обличчя візуально худим

Французький боб

Перевага модної стрижки у практичності та невимушеності. Довжина волосся до підборіддя робить обличчя більш скульптурним та дозволяє витрачати менше часу на укладку.



Стильний боб / Фото з інстаграму @hannahkleit

Каскад

Власницям милих округлих щічок буде до вподоби багатошарова стрижка. Пасма різної дожини, що красиво обрамляють скроні та вилиці, візуально можуть видовжувати обличчя і шию.



Каскад підійде власницям круглого обличчя / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон

Піксі

Власницям круглої форми обличчя також підійде коротка довжина волосся. Наприклад, повітряна піксі здатна "полегшити" вигляд обличчя та зробити його більш скульптурним.



Трендова зачіска / Фото Getty Images

Подовжений боб

Подовжений боб із рівним зрізом – вічна класика, яка ніколи не вийде з моди і буде личити чи не кожній жінці. Робіть ставку на завжди переможний варіант.



Стрижка, що подовжує обличчя / Фото Getty Images

Повітряний чубчик

Подовжений чубчик, як у Дакоти Джонсон – ідеальна ідея для тих, хто хоче візуально скорегувати овал обличчя, проте не прагне відмовлятись від ефектної довжини волосся.



Стильний чубчик Докоти Джонсон / Фото Getty Images