Если вы мечтаете о выразительных скулах, то стрижка может стать удачным решением. Иногда срез волос может визуально удлинить лицо и шею.

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Стильные стрижки, что помогут сделать лицо визуально худым

Французский боб

Преимущество модной стрижки в практичности и непринужденности. Длина волос до подбородка делает лицо более скульптурным и позволяет тратить меньше времени на укладку.

Стильный боб / фото из инстаграма @hannahkleit

Каскад

Обладательницам милых округлых щечек будет по нраву многослойная стрижка. Пряди разной длины, красиво обрамляющие виски и скулы, визуально могут удлинять лицо и шею.

Каскад подойдет обладательницам круглого лица / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон

Пикси

Обладательницам круглой формы лица также подойдет короткая длина волос. Например, воздушная пикси способна "облегчить" вид лица и сделать его более скульптурным.

Трендовая прическа / Фото Getty Images

Удлиненный боб

Удлиненный боб с ровным срезом – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды и будет идти едва ли не каждой женщине. Делайте ставку на всегда победный вариант.

Стрижка удлиняет лицо / Фото Getty Images

Воздушная челка

Удлиненная челка, как у Дакоты Джонсон – идеальная идея для тех, кто хочет визуально скорректировать овал лица, однако не стремится отказываться от эффектной длины волос.

Стильная челка Дакоты Джонсон / Фото Getty Images