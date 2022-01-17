Як зробити вечірній макіяж швидко: секрети зіркового візажиста

На створення красивого і модно вечірнього макіяжу не завжди потрібно витрачати багато часу. Тому в нагоді стане інструкція від зіркової візажистки.

Ольга Романова, візажистка і засновниця бренда RomanovaMakeUp, поділилася б'юті-секретами, які допоможуть швидко зробити макіяж для особливого вечірнього заходу.

Для натхнення Емілі Ратажковскі показала вечірній макіяж у модному синьому відтінку: фото

Секрети створення швидкого і модного вечірнього макіяжу

У вечірньому мейк-апі зазвичай варто робити акцент на погляді або на губах. Незалежно від того, що ви оберете, особливу увагу слід приділити ділянці навколо очей. Нанесіть кремовий хайлайтер на нижні повіки, потім ділянки зверху і знизу пропрацюйте коректором, а після цього зафіксуйте результат прозорою пудрою. Таким чином ви створити ідеальну основу для макіяжу.

У 2022 макіяж очей у стилі 70-х буде в тренді. У цьому випадку важливо добре попрацювати з віями. Інколи навіть можна використовувати накладні. Провести маніпуляцію можна своїми руками. Насамперед підготуйте "базу": нанесіть на верхню повіку (якщо хочете, то підкреслюйте і нижню) мерехтливі тіні бежевих відтінків. Потім клейте вії. Комусь простіше використовувати пучки, а комусь – стрічкові варіанти. Завершальним етапом повинно стати промальовування верхніх вій тушшю.



Вечірній образ / Фото з інстаграму Патріка Та

Якщо макіяж очей яскравий, то губи слід робити максимально нейтральними. Візажистка Ольга Романова полюбляє ставити у центрі верхньої губи "пташку" олівцем пудрового відтінку і проводити лінії до зовнішнього кутика. Нижню губу можна підкреслити за схожим принципом: з центру до периферії. Також губи матимуть красивий вигляд, якщо нанести на них персиковий пігмент, який не буде липким і не розтечеться за контур.

Вечірній мейк-ап чудово освіжать рум'яна. Ольга зазначає, що цей косметичний продукт володіє моментальним омолоджувальним ефектом. Найбільш універсальними є ніжно-рожеві відтінки кремових текстур із дрібними світловідбивними частинками. Такі рум'яна ідеально доповнять святковий б'юті-образ. Достатньо просто усміхнутися, нанести їх на "яблучка" щік, а потім акуратно розподілити у напрямі з центру до скронь.



Як зробити образ цікавішим / Фото з інстаграму Ханга Ваннго

Окремо варто виділити особливості вечірнього макіяжу для зрілої шкіри. У такому випадку заборонено "перевантажувати" обличчя. Ділянку навколо очей достатньо покрити консилером з ліфтинг-ефектом і легкою текстурою, щоб запобігти скочуванню засобу у зморшки. Потім вирівнюйте рельєф шкіри за допомогою тонального засобу з ідентичним ефектом.

використовуйте пудру для скульптурування на декілька відтінків темнішу за природній тон дерми. З її допомогою можна виділити лінію підборіддя, вилиці, а також скроневі впадини, підіймаючи таким чином верхній кутик повіки. Наносіть пудру пензлем зі зрізом 45 градусів.



Модний макіяж / Фото з інстаграму Ханга Ваннго

Далі потрібно освіжити обличчя рум'янами персикових або грейпфрутових відтінків. А брови виділяйте спеціальним олівцем, відтінок якого максимально наближений до натурального кольору. Потім нанесіть сатинові тіні на верхні повіки, щоб "відкрити" погляд, підкресліть контур очей олівцем (краще вибирати темно-сірий або темно-коричневий, бо чорний візуально робить погляд втомленим). Підкрутіть вії і нанесіть туш. Образ стане яскравішим, якщо на губи нанести помаду ягідного відтінку.