Як зробити живильний бальзам для губ в домашніх умовах: рецепт та поради

Взимку ніжна і тонка шкіра губ страждає від подразнення зовнішніми факторами. У результаті з’являються неестетичні та болючі тріщинки, сухість, лущення. Аби уникнути таких проблем з губами, необов’язково витрачати багато грошей на дорогі косметичні засоби. Натомість можна спробувати приготувати живильний бальзам для губ в домашніх умовах за простим рецептом.

Джерело: Новий канал

Косметика, яку ви приготуєте вдома своїми руками, використовуючи натуральні інгредієнти, є не менш корисною, ніж професійна. Наприклад, щоб зробити бальзам для губ самостійно, вам знадобиться простий рецепт, декілька живильних компонентів та трішки часу, але властивості продукту згодом зможуть приємно здивувати.

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Як приготувати бальзам для губ в домашніх умовах

Основою домашнього бальзаму для губ є олія. Проте варто знати, що різновидів олії є багато, і кожна з них володіє різними функціями. Обираючи її, звертайте увагу не лише на приємний аромат, але й на ваші індивідуальні потреби. Для прикладу: ефірна олія кориці і гвоздики має зігріваючий ефект, олія м’яти стимулює кровообіг, освіжує та охолоджує шкіру, а олія грейпфрута і лайма допоможе тонізувати ділянку губ. Важливо зберігати міру у використанні олії. Аби бальзам був ефективними, достатньо додати 2 – 3 краплі ефірної рідини.



Домашній бальзам для губ / Фото Pexels

Наступним інгредієнтом у складі саморобного бальзаму – це бджолиний віск. Продукт можна придбати у крамниці, де продається звичайний мед. Проте не застосовуйте віск зі свічок. Він не підійде для живлення губ. Придбаний віск, потрібно подрібнити на терці з великими отворами. Покладіть компонент в ємність і розігрійте його на водяній бані, змішавши з кількома ложками рослинної олії – оливкової чи мигдальної. Суміш варто повністю розтопити, але стежте, аби вона не закипіла.

Потім капніть ефірну олію до топленого воску. Ретельно перемішайте усі складники. Допоки живильна маса ще гаряча, перелийте її у спеціальну баночку чи контейнер, яка слугуватиме вам ємністю для зберігання бальзаму. Залиште суміш до повного охолодження.

Коли бальзам стане твердим і холодним, тоді накрийте його кришкою і покладіть в холодильник. Ви зможете ним повноцінно користуватися вже на наступний день. За бажанням, комбінуйте вищезгадані інгредієнти з іншими. Наприклад, з медом чи маслом какао.



Рецепт живильного бальзаму для губ / Фото Pixabay

Використовуйте живильний бальзам, приготований в домашніх умовах, щоденно та дбайте про красу своїх губ.