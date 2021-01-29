Як зволожити волосся: маски в домашніх умовах, які справді працюють

Мати розкішне волосся, як у Рапунцель, можливо. Проте для цього потрібно дбати про свої локони належним чином. Чимало ефективних б’юті-процедур для догляду за волоссям можна зробити в домашніх умовах. Наприклад, приготувати маски проти сухості шевелюри, лупи чи жирної шкіри голови за допомогою простих і дієвих рецептів.

Джерело: Elle

Маски для волосся, приготовані в домашніх умовах, призначені для додаткового догляду та підсилення ефекту від використання дорогого шампуню, кондиціонеру чи салонних професійних процедур. Суміші, які складаються з натуральних інгредієнтів, корисно використовувати навіть у профілактичних цілях. Наприклад, у склад нижченаведених масок входять ефірні олії, фрукти, овочі, інгредієнти, які містять багато білка, вітамінів, мінералів.

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Маски для зволоження волосся в домашніх умовах

Живильна маска для вирішення проблеми зі сухістю волосся і лупою

Що вам знадобиться?

2 столові ложки кокосової олії;

4 чайні ложки коричневого цукру;

2 краплі ефірної олії перцевої м’яти;

2 краплі олії чайного дерева.

Аби приготувати живильну суміш, поєднайте в одній ємності всі інгредієнти, ретельно перемішайте їх і наносіть пальцями на шкіру голови та пасма чистого вологого волосся. Важливо розподілити маску рівномірно. Потім зробіть масаж голови пальцями протягом 1 – 3 хвилин. Зачекайте ще 5 – 10 хвилин і змийте залишки теплою водою.

Таку суміш водночас можна використовувати навіть замість зволожувального скрабу для обличчя. Адже коричневий цукор трансформується в гліколеву кислоту, яка пом’якшує омертвілі лусочки шкіри. Кокосова олія містить багато жирних кислот та діє, як протизапальний засіб, перцева м’ята стимулює кровообіг, а олія чайного дерева володіє протигрибковими, протимікробними і антибактеріальними властивостями.



Догляд за волоссям вдома / Фото з інстаграму Наталії Водянової

Комбінація інгредієнтів для пошкодженого і сухого волосся

Що вам знадобиться?

1/2 авокадо;

1 яйце;

1 столова ложка оливкової олії;

1 столова ложка меду.

Розімніть авокадо виделкою, змішайте його з іншими інгредієнтами до утворення однорідної маси. Суміш потрібно наносити на вологе волосся, рухаючись знизу доверху. Аби отримати ефективніший результат, закрутіть волосся у пучок та покрийте голову харчовою плівкою або візьміть спеціальну шапочку для душу. Залиште маску на 20 хвилин, а потім вимийте волосся ледь теплою водою зі шампунем.

Навіть знамениті сестри Кардашян користуються засобами на основі авокадо. Продукт сприяє омолодженню і зволоженню шкіри. Всі інші інгредієнти утворюють комбінацію, яка багата на омега-3 жирні кислоти, ефективно зволожує і живить волосся, позбавляє його від сухості і пошкодження та надає здорового блиску.



Маски для волосся вдома / Фото з інстаграму Жизель Бюндхен

Маска для сухого волосся та пришвидшення росту

Що вам знадобиться?

3 чайні ложки кориці;

2 столові ложки кокосової олії.

Перемішуйте інгредієнти, допоки вони не отримають консистенції подібної на пасту. Отриману маску нанесіть на загальну довжину волосся та шкіру голови і помасажуйте її. Після 30 – 45 хвилин вимийте волосся теплою водою зі шампунем. Якщо одразу після нанесення відчуватимете дискомфорт, то видаліть усі залишки суміші негайно.

Якщо ваші локони дуже сухі чи хвилясті і пористі, то додайте до рецепту ще 1 жовток, який виконуватиме функцію кондиціонеру: зволожуватиме шевелюру, але не обтяжуватиме. Зазвичай волосся росте повільно через пошкодження. Тому кориця допоможе зміцнити пасма та стимулюватиме кровообіг, а кокосова олія зволожить їх.