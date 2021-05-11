Які 3 б'юті-засоби ви використовуєте неправильно: поширені помилки

Різноманітні продукти для очищення, омолодження, зволоження шкіри є особливими як за властивостями, так і за способом застосування. Інколи навіть ідеальний б'юті-засіб для догляду може не виконувати своїх функцій належним чином, якщо ви користуватиметеся ним неправильно.

Зокрема, неправильне використання продуктів для догляду за шкірою може спровокувати появу проблем з нею. Тому дізнайтеся, які помилки ви можете допускати під час застосування популярних б'юті-засобів.

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3 б'юті-засоби, які ви можете використовувати неправильно

Міцелярна вода

Цей засіб для зняття макіяжу нагадує лосьйон. Відмінність у тому, що міцелярна вода не містить спирту. Натомість у складі продукту є інші активні компоненти – міцели. Речовини вбирають весь бруд зі шкіри, але він залишатиметься на обличчя, якщо ви не змиватимете засіб простою водою.

Міцелярна вода може подразнювати шкіру після тривалого контакту з нею. Дія засобу схожа на мило. Дерматологи підтверджують, що залишки міцелярної води на шкірі викликають передчасні зморшки. Також вони зазначають, що не варто очікувати від б'юті-засобу ефекту глибинного очищення, адже він для цього просто не призначений. Міцелярна вода – чудовий початковий етап рутини очищення шкіри, але не єдиний.

Маска для обличчя

Усі різновиди масок для обличчя потрібно використовувати згідно зі вказівками на їхньому пакованні. Зокрема, не можна залишати маски на ніч на шкірі, щоб уникнути серйозних проблем з нею. А виробники тканинних масок радять знімати їх ще до повного висихання. Якщо ви цього не зробите, то маска почне вбирати вологу зі шкіри, чим викличе її сухість. Правило стосується й глиняних масок для обличчя, які потрібно наносити товстим шаром, щоб волога повільніше випарювалася. Не забувайте їх видаляти в ідеальним момент: коли маска ще липка, але не засохла на вашій шкірі.

Термальна вода

Зазвичай термальну воду наносять на обличчя і тіло саме в теплу погоду з метою наситити шкіру корисними мікроелементами і зволожити її. Проте термальна вода, як і звичайна, випаровується з поверхні дерми, тому не може її зволожити. Аби отримати від популярного б'юті-засобу якомога більше користі, то наносіть його як другий етап щоденної рутини: після того, як ви вмилися тоніком, і перед ти, як розподілили крем. Тоді шкіра зможе увібрати живильні і зволожувальні компоненти з термальної води.