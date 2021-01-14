Макіяж та зачіска можуть додавати жінці зайвого віку, але й водночас омолоджувати її, якщо знати, як їх зробити. Наприклад, знамениті красуні знають, як постригти чубчик, щоб він мав привабливий і модний вигляд, а також робив їх молодшими.

У 2020 зірки спробували чимало експериментів зі своїм волоссям, допоки тривав локдаун. Деякі з них обирали різнокольорове фарбування в домашніх умовах, інші самостійно підрізали кінці чи чубчики. Останні можуть не лише додавати особливого стильного шарму вашому образу, але й візуально омолоджувати вас, пише Harper's Bazaar.

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Варіанти чубчиків, які омолоджують

Дивлячись на зірок, які обрали імідж з чубчиком, помітно, що найбільш ефективними для візуального омолодження обличчя є варіанти короткого та укладеного набік чубчика. Також особливої ефектності образу додає зачіска з чубчиком, коли волосся зібране назад. Зокрема, ви можете експериментувати з довжиною та типом стрижки. Наприклад, Джесіка Чейстен завжди по-різному вкладає волосся, але повертається до свого фірмового чубчика, що додає її вигляду особливої звабливості і жіночності.

Пенелопа Крус

Дженніфер Лопес

Гайді Клум

Різ Візерспун

Джесіка Чейстен