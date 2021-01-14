Макияж и прическа могут добавлять женщине лишнего возраста, но и одновременно омолаживать ее, если знать, как их сделать. Например, знаменитые красавицы знают, как постричь челку, чтобы она имела привлекательный и модный вид, а также делала их моложе.

В 2020 году звезды делали немало экспериментов со своими волосами, пока длился локдаун. Некоторые из них выбирали разноцветное окрашивание в домашних условиях, другие самостоятельно подрезали концы или челки. Последние могут не только добавлять особого стильного шарма вашему образу, но и визуально омолаживать вас, пишет Harper's Bazaar.

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Варианты челок, которые омолаживают

Несмотря на звезд, которые выбрали имидж с челкой, заметно, что наиболее эффективными для визуального омоложения лица являются варианты короткой и уложенной в сторону челки. Также особой эффектности образу добавляет прическа с челкой, когда волосы собраны назад. В частности, вы можете экспериментировать с длиной и типом стрижки. Например, Джессика Чейстен всегда по-разному укладывает волос, но возвращается к своей фирменной челке, что придает ее виду особой обаяния и женственности.

Пенелопа Крус

Дженнифер Лопес

Хайди Клум

Риз Уизерспун

Джессика Чейстен