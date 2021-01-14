Коли зовнішні фактори негативно впливають на волосся, то воно тьмяніє і починає випадати. Особливо вираженими ці проблеми стають взимку. Тому в такий період волоссю потрібен ретельний і дієвий догляд.

Доглянуте волосся є окрасою кожної дівчини. Взимку важко зберігати шевелюру блискучою та у здоровому стані. Тому Новий канал поділився корисними порадами і лайфхаками для hair-догляду.

Вам буде цікаво: Знадобиться не лише терпіння: як відростити довге волосся швидко

Як доглядати за волоссям взимку

Насамперед збагачуйте організм вітамінами , а також правильно харчуйтеся. Можна звернутися до спеціаліста, аби він підібрав вам дієвий вітамінний комплекс. Зокрема, включіть у щоденне меню продукти, які містять омега-3 жирні кислоти.

, а також правильно харчуйтеся. Можна звернутися до спеціаліста, аби він підібрав вам дієвий вітамінний комплекс. Зокрема, включіть у щоденне меню продукти, які містять омега-3 жирні кислоти. Стимулюйте кровообіг прикореневої ділянки. Холод провокує звуження судин. Через те, що шкіра голови страждає від поганого кровообігу, з’являються проблеми зі станом волосся. Аби уникнути таких труднощів, робіть кілька разів на тиждень масаж голови.

прикореневої ділянки. Холод провокує звуження судин. Через те, що шкіра голови страждає від поганого кровообігу, з’являються проблеми зі станом волосся. Аби уникнути таких труднощів, робіть кілька разів на тиждень масаж голови. Додатково зволожуйте волосся. У цьому вам допоможе простий рецепт – вживання якомога більшої кількості води.