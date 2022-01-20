Які помилки в макіяжі роблять шкіру сухою взимку: відповідає візажист

Певні б'юті-помилки можуть зробити шкіру сухою в холодну пору року. Зокрема, вони підкреслюють лущення на обличчі та погіршують стан дерми.

Дар'я Діброва, візажистка з 10-річним стажем, розповіла, чого не варто робити під час створення мейк-апу восени і взимку. Адже у ці пори року шкірі потрібен додатковий захист від морозів і перепадів температури. Також важливо правильно підбирати косметику.

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Помилки в макіяжі, які можуть зробити шкіру сухою

Догляд на водній основі. Такі доглядові засоби варто залишити на літо або використовувати їх перед сном, а восени і взимку краще віддавайте перевагу косметиці з більш поживним складом.

Такі доглядові засоби варто залишити на літо або використовувати їх перед сном, а восени і взимку краще віддавайте перевагу косметиці з більш поживним складом. Неправильно підібраний тональний крем (або абсолютна відмові від нього). Насправді тональні основи і пудри з матувальним ефектом слід відкласти до теплої погоди. Натомість користуйтеся зволожувальним тоном із живильними компонентами, що будуть особливо корисними під час холодів. Спробуйте тональний крем, який містить у своєму складі олії. Такий б'юті-продукт слугуватиме захисним "одягом" для вашої шкіри від морозів, вітру, стрибків температури.



Що може спричинити сухість шкіри взимку / Фото з інстаграму @overglowedit