Какие ошибки в макияже делают кожу сухой зимой: отвечает визажист

Определенные бьюти-ошибки могут сделать кожу сухой в холодное время года. В частности, они подчеркивают шелушение на лице и ухудшают состояние дермы.

Дарья Диброва, визажистка с 10-летним стажем, рассказала, чего не стоит делать при создании мейк-апа осенью и зимой. Ведь в эти времена года коже требуется дополнительная защита от морозов и перепадов температуры. Также важно правильно подбирать косметику.

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Ошибки в макияже, которые могут сделать кожу сухой

Уход на водной основе. Такие средства по уходу следует оставить на лето или использовать их перед сном, а осенью и зимой лучше отдавайте предпочтение косметике с более питательным составом.

Такие средства по уходу следует оставить на лето или использовать их перед сном, а осенью и зимой лучше отдавайте предпочтение косметике с более питательным составом. Неправильно подобранный тональный крем (или абсолютный отказ от него). На самом деле тональные основания и пудры с маточным эффектом следует отложить до теплой погоды. В то же время пользуйтесь увлажняющим тоном с питательными компонентами, особенно полезными во время холодов. Попробуйте тональный крем, содержащий в своем составе растительное масло. Такой бьюти-продукт будет служить защитной "одеждой" для вашей кожи от морозов, ветра, скачков температуры.



Что может привести к сухости кожи зимой / Фото с инстаграма @overglowedit