Які вітаміни можуть врятувати шкіру від сухості

21:38

Після зими сухість шкіри – це природно. Аби відновити стан дерми, варто дбати про неї не лише ззовні, але і зсередини. Окрім використання зволожувальних і живильних кремів, можна вживати корисні добавки. Проте перед їхнім включенням у свій раціон обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і здайте аналізи.