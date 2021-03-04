Окрім дорогої професійної косметики, для косметичних цілей також можна використовувати бюджетні аптечні засоби. Наприклад, мумійо – натуральна олія, багата на велику кількість мінеральних компонентів. Антицелюлітне обгортування з мумійо є ефективним для боротьби проти розтяжок та целюліту в домашніх умовах.

Якщо дізнатися більше про властивості та спосіб використання мумійо, можна застосовувати його для домашнього догляду за тілом. Перевагою продукту також є його доступність.

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Що таке мумійо та як воно працює

Мумійо має природне походження. Воно виглядає, як чорна смола, а добувають його з печер і щілин. В аптеці мумійо можна придбати у формі таблеток. Проте приймати їх слід лише після консультації з лікарем. Також існує продукт призначений для зовнішнього застосування. Найбільш популярним способом використання мумійо у домашній б’юті-рутині є обгортування.

Завдяки багатому мінеральному складу мумійо виконує протизапальну дію, нормалізує жировий обмін, живить шкіру, підвищує її еластичність і пружність, вирівнює рельєф та пришвидшує загоювання ран і подряпин. У складі мумійо також є цинк, аргінін, хром і гліцин, які стимулюють регенерацію шкіри, а вітаміни C та E, сірка і кремній активізують синтез колагену, який вважають білком молодості.

Як використовувати мумійо

Косметологи підтверджують ефективність мумійо у боротьбі проти розтяжок та целюліту. Важливо додати, що ці явища є природними для людського організму. Проте, якщо ви хочете зменшити видимість "апельсинової шкірочки" на тілі, то варто скористатися мумійо.

Для того, аби зробити антицелюлітне обгортування в домашніх умовах, вам знадобляться 2 таблетки мумійо і приблизно третина тюбика зволожувального крему. Насамперед розчиніть таблетки в 1 столовій ложці чистої води, додайте до суміш крем і ретельно перемішайте інгредієнти. Потім нанесіть отриману масу на необхідні ділянки рівномірним шаром та обгорніть це місце спеціальною плівкою. Через 20 – 30 хвилин змийте залишки теплою водою. Аби отримати кращий результат, можна додатково скористатися скрабом чи зробити масаж сухою щіткою перед процедурою обгортування.