Можливість в останній момент перед Новим роком записатися до майстра манікюру рівносильна з перемогою в лотерею. Але у багатьох жінок трапляється таке, що до новорічної вечірки залишається кілька днів, а нігті без дизайну. У такому випадку можна зробити манікюр своїми руками в домашніх умовах, але вам знадобляться ідеї, які легко повторити.

Якщо ви не встигли потрапити до свого нейл-майстра, але не хочете зустрічати Новий рік без красивого манікюру, то зробіть його самостійно. Cosmopolitan поділився інструкцією створення ідеального новорічного дизайну нігтів: насамперед дізнайтеся, який манікюр буде в тренді у 2021, оберіть нейл-дизайн, який вам сподобається, знайдіть відеоурок, який допоможе його повторити, сміливо, але акуратно починайте процедуру.

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Ідеї манікюру на Новий рік своїми руками

Новорічний червоний манікюр зі золотими акцентами

Золоте покриття та прикраси у вигляді перлів

Новорічний нейл-тренд: зірки на нігтях

Стильний і мінімалістичний манікюр

Подвійний вдосконалений френч

Точковий червоний манікюр

Місячний дизайн нігтів для Нового року

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