Макіяж із використанням блискучої різнокольорової підводки – один із найбільш трендових у 2021. За допомогою одного б’юті-продукту ви зможете додати будь-якому мейк-апу вишуканості, індивідуальності та святковості. Для натхнення можна скористатися ідеями, які ви знайдете в нашому матеріалі.

Новорічна вечірка – це чудова нагода для яскравих та сяючих експериментів зі своїм макіяжем. У ніч Нового року можна додати своєму звичному б’юті-образу особливого шарму. Тому Vogue поділився ідеями і порадами для створення трендового мейк-апу із використанням блискучої підводки.

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Новорічний макіяж із блискучою підводкою

Підводка з гліттером у новорічному макіяжі 2021 буде вдалим доповненням до сяючого і мерехтливого образу. Це не лише трендовий б’юті-акцент, але й чудовий спосіб, щоб підкреслити колір очей та зробити свій погляд більш виразним. Звертаючи увагу на власні вподобання та особливості зовнішності (колір та форма очей, відтінок шкіри й таке інше), оберіть колір сяючої підводки. Наприклад, зеленоокі красуні можуть вдало підкреслити переваги свого погляду за допомогою рожевої підводки, голубоокі – зеленою, а для власниць карих очей підійде синя, фіолетова чи навіть срібна підводка.

Аби вдосконалити класичний варіант стрілок, можна замість однієї лінії провести 2: по лінії росту вій та на рухомій повіці. Якщо ви віддаєте перевагу більш стриманому макіяжу, то використання лайнера буде достатньо. Прихильницям більш ефектного мейку рекомендуємо поверх підводки нанести ще тіні з більшими частинками гліттеру.

Можливо, вам сподобається варіант широкої блискучої стрілки до самих брів. Такий макіяж запам’ятається не лише вам, але й усім оточуючим, а також матиме вдалий вигляд на фото. Аби образ був довершеним і монохромним, можна використати відтінок підводки, який відповідатиме вашому вбранню. Якщо ви обрали стриманий наряд, то дайте політ власній фантазії з кольором підводки: від яскраво-зеленого до насичено-золотистого.

У 2021 актуальними залишаться різні форми стрілок. Тому новорічний макіяж очей сміливо доповнюйте прямокутними, овальними стрілками або малюйте їх у вигляді будь-якої іншої фігури. Аби полегшити процес, використовуйте трафарети та тонкий аплікатор для нанесення продукту.

Не забувайте, що новорічна ніч – чудовий спосіб продемонструвати свою красу, а також магічний час, коли сяйва багато не буває.