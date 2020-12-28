Возможность в последний момент перед Новым годом записаться к мастеру маникюра равносильна победе в лотерею. Но у многих женщин случается такое, что до новогодней вечеринки остается несколько дней, а ногти без дизайна. В таком случае можно сделать маникюр своими руками в домашних условиях, но вам понадобятся идеи, которые легко повторить.

Если вы не успели попасть к своему нейл-мастеру, но не хотите встречать Новый год без красивого маникюра, то сделайте его самостоятельно. Cosmopolitan поделился инструкцией создания идеального новогоднего дизайна ногтей: прежде всего узнайте, какой маникюр будет в тренде в 2021 году выберите нейл-дизайн, который вам понравится, найдите видеоурок, который поможет его повторить, смело, но аккуратно начинайте процедуру.

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Идеи маникюра на Новый год своими руками

Новогодний красный маникюр с золотыми акцентами

Золотое покрытие и украшения в виде жемчуга

Новогодний нейл-тренд: звезды на ногтях

Стильный и минималистичный маникюр

Двойной усовершенствованный френч

Точечный красный маникюр

Лунный дизайн ногтей для Нового года

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