Красивую прическу не всегда трудно сделать. Именно весной мы начинаем отказываться от головных уборов, демонстрируя ухоженные волосы и стильные укладки. Поэтому вам пригодятся топ-5 видеоуроков, которые помогут научиться создавать модные прически быстро и легко.