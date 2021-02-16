Яку стрижку зробити на коротке волосся: мікро боб, тупі краї та інші трендові ідеї

Для короткого волосся можна зробити чимало модних стрижок. Наприклад, піксі підійде жінкам, які обожнюють б’юті-експерименти та личитиме більшості форм обличчя, а мікро боб – більш практичне, але не менш стильне, рішення. Тому серед трендових ідей для стрижки обирайте ту, яка вам до вподоби.

Коротка стрижка допомагає просто та ефективно освіжити ваш б’юті-образ. Проте, якщо ви вже наважилися на оновлення іміджу, то важливо зробити таку коротку стрижку, яка вдало підкреслить переваги вашого обличчя.

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Найкращі стрижки для короткого волосся

Мікро боб

Стиль стрижки, який вже декілька сезонів залишається одним із найпопулярніших. Для мікро бобу характерні гострі лінії та тупі краї. Підрізавши значну частину довжини вашого волосся, можна позбутися пошкоджених пасм. Вкладати мікро боб просто і швидко. Аби додати локонам об’єму, можна скористатися сухим шампунем чи спеціальним спреєм. Кілька текстурних шарів нададуть стрижці особливої зухвалості. Власниці тонкого волосся можуть зробити боб з кількома скошеними пасмами.

Піксі

Стрижка підійде для тих, хто прагне кардинально змінити імідж. Те, що піксі личить більшості форм обличчя і не вимагає особливої укладки чи догляду – головна перевага зачіски. Вона вдало обрамляє обличчя та підкреслює вилиці. Можна експериментувати зі стилем стрижки: одна довжина, коротше волосся ззаду, а з боків та звершу – довше. Якщо зробити м’яку піксі, то можна візуально додати густини шевелюрі.

Аби урізноманітнити коротку стрижку, зробіть чубчик. Таким чином вам вдасться адаптувати піксі до форми обличчя, не виділяючи грубих рис. Чубчик, скошений по боках, личитиме обличчю квадратної або серцеподібної форми, а короткий тупий чубчик – овальній.

Тупі краї

Цей різновид стрижки є практичним та універсальним. Тупі краї на волоссі підійдуть тим жінкам, які люблять закручувати кінці та випрямляти шевелюру. За допомогою тупого бобу можна привернути увагу до вилиць та щелепи. А спеціальний мус чи текстуруючий спрей додадуть об’єму кореням волосся.

Одна довжина

Сучасний варіант стрижки візуально зробить тонке волосся густішим. Зачіска однієї довжини матиме кращий вигляд на рівному волоссі, але її легко адаптувати й до іншого типу. Стилі таких стрижок можуть варіюватися від довгого каре до довжини трохи вище ключиць. Зокрема, таким чином варто стригтися, якщо ви втомилися від багатошарової укладки і хочете почати відрощувати волосся. Проте кучеряве волосся експерти рекомендують таки підстригати кількома шарами, аби зберегти природний об’єм. Одна довжина волосся підійде для овальних та ромбоподібних форм обличчя.

Таку стрижку також можна доповнити чубчиком. Таким чином ви перетворите свій звичний образ на стильний і молодіжний. Волосся до плечей красиво можна поєднати з рваним чубчиком середньої довжини або з довгим багатошаровим чубчиком, який обрамлятиме обличчя.