Яку зачіску зробити на День святого Валентина: 3 ідеї за 5 хвилин – відеоуроки

На День святого Валентина кожна деталь вашого б’юті-образу повинна транслювати романтичний настрій та символізувати чисте кохання. Зачісці доведеться приділити чимало уваги. Тому вам стануть у нагоді ідеї швидкого і модного оформлення волосся.
Джерело: tochka.net
У День всіх закоханих дівчати прогнуть бути красивими, як ніколи. Ідеальна зачіска, акуратний макіяж та ніжний манікюр – основні складові святкового образу. Створення зачіски зазвичай вимагає багато енергії та часу, але з універсальними ідеями укладки для різної довжини і структури волосся процес принесе вам лише задоволення.
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Аби полегшити собі завдання, варто посприяти слухняності волосся. Для цього скористайтеся плойкою для завивки і трішки підкрутіть пасма, фіксуючи спеціальним лаком. Потім зачешіть і зберіть волосся на правому боці голови, закріпіть волосся невидимками. Перев’яжіть посередині хвіст маленькою гумкою, щоб волосся не розпадалося. Починайте формувати хвіст у легку ракушку, паралельно закріплюючи невидимками. Витягніть кілька локонів для краси і ще раз збризніть шевелюру лаком.
Почніть із зав’язування хвоста на потилиці. Потім витягніть з нього декілька пасм, а сам хвіст поділіть на 2 частини. Важливо, аби нижня частина була більшою. Знову розділіть хвіст зверху навпіл та починайте плетіння, формуючи вузол і додаючи пасма з нижньої частини волосся. Далі дотримуйтеся покрокової інструкції, яка детально показана у відео, і вас все вийде ідеально.
Насамперед варто створити додатковий об’єм на волоссі. Для цього зробіть прикореневе гофре, додатково можете легенько накрутити пасма плойкою. Потім сформуйте високий хвіст, трішки начешіть його у верхній частині, аби візуально створити ефект розслабленості. Не забудьте скористатися сухим шампунем і лаком для фіксації.