Яку зачіску зробити на День святого Валентина: 3 ідеї за 5 хвилин – відеоуроки

На День святого Валентина кожна деталь вашого б’юті-образу повинна транслювати романтичний настрій та символізувати чисте кохання. Зачісці доведеться приділити чимало уваги. Тому вам стануть у нагоді ідеї швидкого і модного оформлення волосся.

Джерело: tochka.net

У День всіх закоханих дівчати прогнуть бути красивими, як ніколи. Ідеальна зачіска, акуратний макіяж та ніжний манікюр – основні складові святкового образу. Створення зачіски зазвичай вимагає багато енергії та часу, але з універсальними ідеями укладки для різної довжини і структури волосся процес принесе вам лише задоволення.

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Ідеї зачісок на День святого Валентина

Як зробити романтичну французьку ракушку

Аби полегшити собі завдання, варто посприяти слухняності волосся. Для цього скористайтеся плойкою для завивки і трішки підкрутіть пасма, фіксуючи спеціальним лаком. Потім зачешіть і зберіть волосся на правому боці голови, закріпіть волосся невидимками. Перев’яжіть посередині хвіст маленькою гумкою, щоб волосся не розпадалося. Починайте формувати хвіст у легку ракушку, паралельно закріплюючи невидимками. Витягніть кілька локонів для краси і ще раз збризніть шевелюру лаком.

Вузли у вигляді елегантної зачіски

Почніть із зав’язування хвоста на потилиці. Потім витягніть з нього декілька пасм, а сам хвіст поділіть на 2 частини. Важливо, аби нижня частина була більшою. Знову розділіть хвіст зверху навпіл та починайте плетіння, формуючи вузол і додаючи пасма з нижньої частини волосся. Далі дотримуйтеся покрокової інструкції, яка детально показана у відео, і вас все вийде ідеально.

Об’ємний стильний хвіст на День святого Валентина

Насамперед варто створити додатковий об’єм на волоссі. Для цього зробіть прикореневе гофре, додатково можете легенько накрутити пасма плойкою. Потім сформуйте високий хвіст, трішки начешіть його у верхній частині, аби візуально створити ефект розслабленості. Не забудьте скористатися сухим шампунем і лаком для фіксації.