Яркий и модный микс: 10 идей для разноцветного маникюра на весну 2021
Весной 2021 можно позволить себе не ограничиваться одним цветом лака для ногтей. Ведь разноцветный маникюр – это еще один нейл-тренд сезона. Выбирайте тот дизайн, который вам больше нравится с нашей подборки, и спешите к мастеру.
Источник:24 канал
Яркий тренд на цветной маникюр, в котором нейл-мастера миксуют сразу несколько оттенков, понравится красавицам, которые любят быть в центре внимания и иметь всегда стильный образ. Преимущество такого дизайна в возможности фантазировать и пробовать что-то новое.
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10 идей модного разноцветного маникюра на весну 2021
Маникюр в стиле жаркого лета
Цвет Hubba Bubba и двойного денима: идея для поклонниц 90-х
Модный френч
Нейл-дизайн "цветная зебра"
Неоновый бум на ногтях
Трендово и сдержанно
Эффектная идея для весеннего маникюра
Маникюр в пастельных оттенках
Красивое сочетание
Трендовых смайлов много не бывает
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