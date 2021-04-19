Весной 2021 можно позволить себе не ограничиваться одним цветом лака для ногтей. Ведь разноцветный маникюр – это еще один нейл-тренд сезона. Выбирайте тот дизайн, который вам больше нравится с нашей подборки, и спешите к мастеру.