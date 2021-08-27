За допомогою макіяжу дівчина може показати свої креативні здібності та навіть виразити свою позицію стосовного того чи іншого питання. Джуліана навчалася на факультеті моди в університеті. Тепер вона віддає перевагу б'юті-напряму: створює ілюстрації та ділиться сміливими варіантами мейк-апу, які наважиться повторити не кожна красуня. Але її б'юті-образи чудово надихають на створення чогось особливого.

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У соціальній мережі візажистка ділилася із підписниками, що джерелами натхнення для неї є природа, ретрофутуризм і трендові принти 60-х.

Природа надихає мене своєю нескінченною різноманітністю. На відміну від речей, які ми відтворюємо, щоб намагатися бути абсолютно однаковими, я знаходжу задоволення в чомусь, що нескінченно змінюється,

– розповіла Горнер.

Джуліана переконана, що малювання та макіяж насправді схожі набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. Адже обличчя кожної жінки може слугувати ідеальним полотном для створення справжнього шедевру. Тому художниця сміливо виражає власне бачення і найбільш креативні прояви у своїх б'юті-образах, а також в ілюстраціях.

Окрім макіяжу, Горнер багато часу виділяє на своє інше захоплення. У 2019-му вона випустила книжку PaperBrite Book, усередині якої 100 яскравих малюнків зі смайликами, метеликами та природою.

Популярність в інстаграмі допомогла Джуліані Горнер запустити власний бренд косметики Claropsyche. Серед представленої продукції: палетки веганських тіней в яскравих відтінках, які можна використовувати для повторення мейк-апів інфлуенсерки.



Тіні бренда Claropsyche / Фото з інстаграму @anominalia

Креативні б'юті-образи Джуліани Горнер



Сміливий макіяж / Фото з інстаграму @anominalia



Оригінальний мейк-ап художниці / Фото з інстаграму @anominalia



Ефектна ідея для натхнення / Фото з інстаграму @anominalia



Художниця експериментує з макіяжем губ / Фото з інстаграму @anominalia



Творчий підхід до створення макіяжу / Фото з інстаграму @anominalia