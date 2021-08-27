С помощью макияжа девушка может показать свои креативные способности и даже выразить свою позицию относительно того или иного вопроса. Джулиана училась на факультете моды в университете. Теперь она предпочитает бьюти-направление: создает иллюстрации и делится смелыми вариантами мейкапа, которые осмелится повторить не каждая красавица. Но ее бьюти-образы вдохновляют на создание чего-то особенного.

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В социальной сети визажистка делилась с подписчиками, что источниками вдохновения для нее являются природа, ретрофутуризм и трендовые принты 60-х.

Природа вдохновляет меня своим бесконечным разнообразием. В отличие от вещей, которые мы воспроизводим, чтобы пытаться быть абсолютно одинаковыми, я нахожу удовольствие в чем-то, что бесконечно меняется,

– рассказала Горнер.

Джулиана убеждена, что рисование и макияж на самом деле похожи гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Ведь лицо каждой женщины может служить идеальным полотном для создания настоящего шедевра. Поэтому художница смело выражает собственное видение и наиболее креативные проявления в своих бьюти-образах, а также в иллюстрациях.

Помимо макияжа, Горнер много времени выделяет на свое другое увлечение. В 2019-м она выпустила книгу PaperBrite Book, внутри которой 100 ярких картинок со смайликами, бабочками и природой.

Популярность в инстаграме помогла Джулиане Горнер запустить собственный бренд косметики Claropsyche. Среди представленной продукции: палетки веганских теней в ярких оттенках, которые можно использовать для повторения мейкапов инфлюэнсера.



Тени бренда Claropsyche / Фото из инстаграма @anominalia

Креативные бьюти-образы Джулианы Горнер



Смелый макияж / Фото из инстаграма @anominalia



Оригинальный мейкап художницы / Фото из инстаграма @anominalia



Эффектная идея для вдохновения / Фото из инстаграма @anominalia



Художница экспериментирует с макияжем губ / Фото из инстаграма @anominalia



Творческий подход к созданию макияжа / Фото из инстаграма @anominalia