Їсти все і бути стрункою: 7 секретів дієти француженок

Незважаючи на те, що французька кухня є однією із найбільш калорійних, жінки у цій країні майже не страждають від зайвої ваги. За допомогою корисних порад і лайфхаків їм вдається смачно їсти, але не товстіти.

Більшість француженок не дотримуються конкретних дієт. У них просто є декілька правил для щоденного раціону харчування, які дозволяють снідати булочками з маслом, ввечері пити какао чи вино, їсти десерт, але залишатися в ідеальній формі.

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Американка Дженніфер Скотт, яка півроку жила у французькій сім’ї, написала книгу "Уроки мадам Шик", у якій поділилася секретами стрункості француженок

Секрети стрункої фігури француженок

"Все або нічого". Французькі красуні люблять смачно поїсти. Проте вони сміливо відмовляються від дешевого морозива чи батончиків. Натомість ці жінки оберуть десерт в улюбленому ресторані чи приготують його вдома, а потім повністю насолодяться смаком їжі.

Французькі красуні люблять смачно поїсти. Проте вони сміливо відмовляються від дешевого морозива чи батончиків. Натомість ці жінки оберуть десерт в улюбленому ресторані чи приготують його вдома, а потім повністю насолодяться смаком їжі. Розслабляються та отримують задоволення. Француженки не їдять похапцем. Вони ставляться до кожного прийому їжі, як до сакрального процесу. Стрункі дівчата люблять доповнювати страву красивою презентацією, новою скатертиною чи квітами на столі. Вони зазначають, що в такій атмосфері зникає бажання переїдати.

Відмовляються від перекусів. Французи їдять лише у чітко визначеній годині. Якщо ви замовите обід у Франції у неправильний час доби, то на вас дивно поглянуть. Зокрема, там люди не мають перекусів між основними трапезами. В окремих випадках вони можуть дозволити собі з’їсти йогурт чи свіжі фрукти.

Французи їдять лише у чітко визначеній годині. Якщо ви замовите обід у Франції у неправильний час доби, то на вас дивно поглянуть. Зокрема, там люди не мають перекусів між основними трапезами. В окремих випадках вони можуть дозволити собі з’їсти йогурт чи свіжі фрукти. Лише найкраще. Ще з дитинства французів батьки вчать правильно харчуватися, тому у дорослому віці у них немає любові до фастфуду. Вони віддають перевагу "чистій" їжі, уникаючи надто солодкого, соленого і жирного, а також газованої води, сухариків чи чипсів.

Ще з дитинства французів батьки вчать правильно харчуватися, тому у дорослому віці у них немає любові до фастфуду. Вони віддають перевагу "чистій" їжі, уникаючи надто солодкого, соленого і жирного, а також газованої води, сухариків чи чипсів. Усвідомленість. Коли француженки снідають, обідають чи вечеряють, то вони повністю зосереджуються на цьому процесі. Вони паралельно не гортають стрічку в інстаграмі, не дивляться телевізор, не ведуть телефонних розмов. Адже таким чином можна випадково з’їсти вдвічі більше.

Якість важливіша, ніж кількість. Жінки з Франції замовляють різноманітні страви, але не завжди доїдають їх до кінця. Їм важливіше спробувати всього потрошки. Тому варто відмовитися від такого підходу до їжі: "допоки всього не з’їж, не встанеш із-за столу".

Жінки з Франції замовляють різноманітні страви, але не завжди доїдають їх до кінця. Їм важливіше спробувати всього потрошки. Тому варто відмовитися від такого підходу до їжі: "допоки всього не з’їж, не встанеш із-за столу". Без обмежень. У француженок немає продуктів-табу, починаючи від жирного сиру чи калорійного шоколаду. Тому вони не знають, як це заїдати поганий настрій чи, навпаки, нагороджувати себе за щось забороненою їжею. Завдяки цьому стрункі дівчата не бояться з’їсти зайвого, тому у вони знайшли баланс між насолодою та красивою фігурою.

Тобто секрет стрункості француженок на так у специфіці їхньої кухні, як у культурі харчування.