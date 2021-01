Модельна діяльність та зовнішність Кендалл Дженнер викликає захоплення в її шанувальників по всьому світу. Довгі ноги, рельєфний прес і струнка талія – візитівка популярної моделі. Якщо ви б теж хотіли ідеальну фігуру, то варто дізнатися, як це вдалося Кендалл.

Кендалл Дженнер неодноразово згадувала, що їй пощастило з генетикою, але підтримувати ідеальні форми їй би не вдалося без спорту і правильного харчування. Harper's Bazaar розповів, що їсть та як тренується знаменитість.

Корисно знати: Талія мрії: як зробити живіт плоским після новорічних свят

Як харчується Кендалл Дженнер

У моделі збалансований та строгий раціон харчування. Між головними прийомами їжі вона не дозволяє собі зайві шкідливі перекуси. Ранок Кендалл починається зі сніданку, який складається з авокадо та яйця або вівсянки. Зірка звертає увагу на те, що більше хоче її організм. Попри те, що страви, які модель їсть зранку, є калорійними, вони наповнюють її енергією, тому відчуття голоду у неї ще довго немає. На обідньому столі красуні зазвичай є курятина, гарніром до якої слугує бурий рим, кіноа чи свіжі овочі. Для Кендалл важливо, аби в її меню переважали білки: рослинні та тваринні.

Якщо знаменита красуня відчуває необхідність у перекусі, то вона обирає хумус зі свіжими овочами. Такий снек не лише тамує голод, але й живить організм корисними речовинами. Задовго перед сном Кендалл вечеряє сушами чи веганської овочевою пастою з томатним соусом. Пасту вона любить, але заради ідеальних форм їсть її рідко.

Кендалл Дженнер інколи влаштовує для себе чітміл (день, коли можна з’їсти щось "заборонене"). Тоді вона обирає не солодкий десерт, а скоріше фасфуд. У своїй інтерв’ю модель зазначала, що обожнює піцу, бюргери, картоплю фрі, курячі крильця. Солодощі не подобаються їй, але заморожений йогурт зірка любить. Кендалл згадувала про це неодноразово в сімейному реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians.

Як тренується Кендалл Дженнер

Старша Дженнер не приховує, що їй пощастило з генетикою. Проте спорт займає значне місце в житті знаменитості. Вона поєднує різні види фізичних навантажень, аби не втрачати інтерес. Серед них: кікбоксинг, силові і кардіотренування з тренером Гуннара Петерсон. Якщо у моделі немає можливості піти на тренування, то вона проводить його вдома.

Комплекс вправ для домашнього тренування Кендалл:

планка на ліктях;

планка на витягнутих руках;

бокова планка;

планка зі скручуваннями;

випади;

присідання;

вискакування;

велосипед;

скручування;

віджимання.

Кожну із вправ потрібно повторити по 20-25 разів мінімум по 3 підходи. Завдяки такій рутині Кендалл тримає всі групи м’язів в тонусі.

Поради для здоров’я

Робота Кендалл Дженнер стресова. Моделям необхідно дбати не лише про м’язи, але й нервову систему. Аби підтримувати своє ментальне здоров’я в нормі та уникати тривожного відчуття, Кендалл звертається до трансцендентальної медитації, яку вона практикує вже протягом 4 років. Знаменита красуня зазначає, що тепер вона може контролювати свої емоції та не хвилюватися через різні дурниці.

Окрім медитації, Кендалл також допомагає сформований режим сну. Вона спить щоночі по 7-8 годин.