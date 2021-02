За мотивами мультфільму "Бембі": Colourpop випустив нову колекцію косметики

Американський косметичний бренд Colourpop створив вже чимало лінійок засобів для макіяжу, натхненних магією фільмів і мультфільмів Disney. Тепер Colourpop Cosmetics представив колаборацію з однією з найбільших корпорацій індустрії розваг за мотивами улюбленого героя нашого дитинства Бембі.

Colourpop представив колаборацію з Disney, присвячену мультфільму "Бембі". Представники бренду зазначили, що вони черпали натхнення у наймиліших антропоморфних тварин у Лісі.

Colourpop випустив лінійку косметики у стилі мультфільму "Бембі"

Колекція косметики Disney Bambi X Colourpop складається з 11 продуктів для створення макіяжу, натхненних скунсом на ім’я Квітка, кроликом Тампером та оленятком Бембі, а також чарівними відтінками Лісу.

Зокрема, до лінійки увійшли 3 палетки тіней, кожна з яких має по 5 різних відтінків, 3 гелеві олівці Life In The Woods для макіяжу очей, 3 блиски Lux Colourpop та набори накладних вій Oh Deer Faux Mink Falsies. А також у колекції є розсипчастий хайлайтер мерехтливого золотого кольору – Morning Light Pixie Pouf Highlighter.

Косметика з колекції Disney Bambi X Colourpop представлена в різних кольорах: від коричневого і нюдового до лавандового і золотистого. Продукція з’явиться у продажу з 25 лютого на офіційному сайті б’юті-бренда Colourpop.