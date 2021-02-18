Серйозний удар по бізнесу: Вікторія Бекхем назвала суму, яку втратив її б’юті-бренд
Модна імперія ексучасниці музичної групи Spice Girls та дружини популярного футболіста Вікторії Бекхем зазнала серйозних фінансових втрат. Материнська компанія модної дизайнерки та власниці б’юті-бренда, повідомила про річні збитки бізнесу Вікторії.
Джерело:The Sun
46-річна матір 4 дітей Вікторія Бекхем отримала серйозний удар по своєму бізнесу. Про вагомі втрати її модної імперії та б’юті-бренда свідчать конкретні цифри.
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Скільки грошей втратив бізнес Вікторії Бекхем
Компанія Victoria Beckham Ltd, яка займається фешн-брендом колишньої учасниці групи Spice Girls, повідомила про річні втрати у розмірі 16 мільйонів доларів. А минулого місяця материнська компанія Victoria Beckham Holdings, яка відповідає за фешн-бренд і б’юті-лінійку, оприлюднила дані про збитки. Цього разу їхній розмір – 23, 1 мільйон доларів.
Тобто різниця у майже 7 мільйонів доларів – це втрати б’юті-бренда Вікторії Бекхем. Як зазначають інсайдери таблоїда The Sun така сума збитків є серйозним ударом по бізнесу дружини Девіда Бекхема.
Зокрема, Вікторія Бекхем запустила лінійку продуктів для створення макіяжу та засобів для догляду за шкірою у січні 2019 року, які вийшли у продаж лише в жовтні, у надії, що вона таким чином зможе виправити стан її модного бренду, який постійно звітував про збитки.
Що відомо про банкрутство Вікторії Бекхем
У 2018 році бренд Victoria Beckham Limited мав збитки на 16,5 мільйона доларів, причиною яких вважали спад продажів у всьому світі. У 2019 році, за словами інсайдерів з близького оточення дизайнерки, ситуація погіршилася, і компанія стала дешевшою на 36 мільйонів доларів. Проте Вікторія не збиралася опускати руки. Згодом з’явився іменний б’юті-бренд зірки. Зокрема, тоді поширювалися чутки, що бізнесвумен, аби подолати кризу, навіть зменшила свої витрати, переглянула прибутки, відмовилася від послуг приватного водія і флориста. У червні 2020 року стало відомо, що Вікторія взяла кредит у розмірі 8 мільйонів доларів, щоб врятувати свою модну імперію від банкрутства. У минулому році Victoria Beckham Ltd також отримала фінансові вливання в розмірі 20 мільйонів доларів від таємничого інвестора. Припускають, що ним є чоловік Вікторії Бекхем Девід. Він уже не раз допомагав дружині фінансово. На тлі усіх обговорювань про можливе банкрутство фешн-бренда Вікторія Бекхем 15 лютого 2020 року влаштувала грандіозний показ нової колекції, гостями якого стали родичі і близькі друзі дизайнерки, серед них головна редакторка Vogue Анна Вінтур.
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