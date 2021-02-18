Модна імперія ексучасниці музичної групи Spice Girls та дружини популярного футболіста Вікторії Бекхем зазнала серйозних фінансових втрат. Материнська компанія модної дизайнерки та власниці б’юті-бренда, повідомила про річні збитки бізнесу Вікторії.

46-річна матір 4 дітей Вікторія Бекхем отримала серйозний удар по своєму бізнесу. Про вагомі втрати її модної імперії та б’юті-бренда свідчать конкретні цифри.

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Скільки грошей втратив бізнес Вікторії Бекхем

Компанія Victoria Beckham Ltd, яка займається фешн-брендом колишньої учасниці групи Spice Girls, повідомила про річні втрати у розмірі 16 мільйонів доларів. А минулого місяця материнська компанія Victoria Beckham Holdings, яка відповідає за фешн-бренд і б’юті-лінійку, оприлюднила дані про збитки. Цього разу їхній розмір – 23, 1 мільйон доларів.

Тобто різниця у майже 7 мільйонів доларів – це втрати б’юті-бренда Вікторії Бекхем. Як зазначають інсайдери таблоїда The Sun така сума збитків є серйозним ударом по бізнесу дружини Девіда Бекхема.

Зокрема, Вікторія Бекхем запустила лінійку продуктів для створення макіяжу та засобів для догляду за шкірою у січні 2019 року, які вийшли у продаж лише в жовтні, у надії, що вона таким чином зможе виправити стан її модного бренду, який постійно звітував про збитки.