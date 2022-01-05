"Дорогий" б'юті-образ легко створити, якщо скористатися відеоуроками та лайфхаками, якими діляться тіктокери. Щоб зробити розкішну елегантну зачіску швидко, яка матиме вигляд на мільйон, не завжди обов'язково витрачати на це багато грошей.

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Як зробити зачіску на мільйон

"Зачіска на мільйон" або "Зачіска дівчини мільйонер" – це щось середнє між стандартними варіантами укладок на світський захід. Зазвичай для такий подій дівчата вибирають низький пучок або хвіст, роблять зачіску "черепашка" чи просто розпускають локони.

1 спосіб, як зробити "дорогу" укладку

Ретельно розчешіть волосся.

Виокремте 2 ідентичні пасма біля скроні, заведіть їх назад і зафіксуйте спеціальною гумкою.

Тепер створюйте петлю: перекрутіть пасма між собою.

У петлю, яка утвориться внаслідок попереднього кроку, потрібно протягнути волосся, що залишилося.

Перевірте, щоб зі зачіски не "вибивалися" волосини.

Також модна огорнути тонким пасмом місце з'єднання бокових локонів, щоб замаскувати гумку. Насолоджуйтеся результатом!

2 спосіб, як зробити зачіску на мільйон