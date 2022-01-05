"Дорогой" бьюти-образ легко создать, если воспользоваться видеоуроками и лайфхаками, которыми делятся тиктокеры. Чтобы сделать роскошную элегантную прическу быстро, которая будет выглядеть на миллион, не всегда обязательно тратить на это много денег.

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Как сделать прическу на миллион

"Прическа на миллион" или "Прическа девушки миллионера" – это нечто среднее между стандартными вариантами укладок на светское мероприятие. Обычно для таких событий девушки выбирают низкий пучок или хвост, делают прическу "ракушка" или просто распускают локоны.

1 способ, как сделать "дорогую" укладку

Тщательно расчешите волосы.

Выделите 2 идентичные пряди у виска, заведите их назад и зафиксируйте специальной резинкой.

Теперь создавайте петлю: перекрутите пряди между собой.

В петлю, которая образуется вследствие предыдущего шага, нужно продеть оставшиеся волосы.

Проверьте, чтобы из прически не "выбивались" волоски.

Также можно окутать тонкой прядью место соединения боковых локонов, чтобы замаскировать резинку. Наслаждайтесь результатом!

2 способ, как сделать прическу на миллион