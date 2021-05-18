Прекрасной изюминкой летнего образа может стать красивый и трендовый крабик для волос. Вы можете выбрать изящный металлический крабик, который удачно сочетается с вечерними нарядами, или крабик с черепаховым принтом для викторианского образа, а крабиками необычной формы можно дополнить игривый и непосредственный образ.
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Модные прически с крабиками
Классика: волосы в жгут, а затем небрежный пучок в стиле Беллы Хадид
Мальвінка з крабиком
Идея от Кейт Миддлтон: пряди волос закреплены крабиками справа и слева
Прическа Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма @hrh_duchesscatherinecam
Легко, быстро и модно – волосы в низком хвосте с крабом
Сверните волосы в жгут лишь возле прикорневого участка и закрепите крабиком
Два хвостика – нежная и стильная укладка
Прическа для оригинальных: несколько крабиков в разном цвете и размере