Прекрасной изюминкой летнего образа может стать красивый и трендовый крабик для волос. Вы можете выбрать изящный металлический крабик, который удачно сочетается с вечерними нарядами, или крабик с черепаховым принтом для викторианского образа, а крабиками необычной формы можно дополнить игривый и непосредственный образ.

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Модные прически с крабиками

Классика: волосы в жгут, а затем небрежный пучок в стиле Беллы Хадид

Мальвінка з крабиком

Идея от Кейт Миддлтон: пряди волос закреплены крабиками справа и слева

Зачіска Кейт Міддлтон
Прическа Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма @hrh_duchesscatherinecam

Легко, быстро и модно – волосы в низком хвосте с крабом

Сверните волосы в жгут лишь возле прикорневого участка и закрепите крабиком

Два хвостика – нежная и стильная укладка

Прическа для оригинальных: несколько крабиков в разном цвете и размере

 