Прически на весну: топ-5 видеоуроков со стильными вариантами
Весной стоит украсить свой образ особой прической, чтобы он был особенным и стильным. Для вдохновения можете воспользоваться подборкой видеоуроков с топ-5 укладками на весну 2021. Среди них плетения, оригинальные хвостики, модные пучки.
Источник:ТСН
Ухоженные волосы и красивая прическа – это микс, который удачно дополнит любой макияж и наряд. Поэтому пригодятся 5 идей стильных причесок на весну из инстаграма, которые просто и быстро повторить, а также они не требуют использования большого количества стайлинговых средств.
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Топ-5 стильных причесок на весну
Плетение для поклонниц женственного стиля
Универсальный низкий хвост
Стильный пучок с использованием модного аксессуара
Романтическая прическа на весну
Идея для создания трендового высокого хвоста
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