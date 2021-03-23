Загроза від гребінця, фена та рушника: 5 грубих помилок у догляді за волоссям

19:58

Догляд за волоссям повинен бути не лише регулярним, але й правильним. Інколи навіть щітка для розчісування шевелюри, термоприлади для укладки чи звичайний рушник можуть пошкодити ваші локони. Тому варто дізнатися про фатальні помилки у догляді за волоссям та не повторювати їх.