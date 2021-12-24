Тренди в індустрії краси є циклічними. Якщо ще кілька місяців тому жовтий "блонд" і темні чіткі брови були на піку популярності, то в новому році про них потрібно забути.

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Б'юті-антитренди 2022

Жовтий "блонд"

У 2021 Біллі Айліш опублікувала світлину на своїй інстаграм-сторінці з новим кольором волосся. Публікація стала однією із найбільш популярних у соцмережі, зібравши понад 23 мільйони вподобань. Проте hair-стилісти переконані, що так фарбувати волосся у 2022 не варто. Жовтий відтінок "блонду" (як і стрижка wolf сut, яку обрала співачка) лише додасть неакуратності вашому образу. Якщо ви прагнете освітлити пасма, то зверніться до колориста, який зможе підібрати максимально природну техніку фарбування.



Біляві пасма зі жовтим підтоном вийшли з моди / Фото з інстаграму Біллі Айліш

Темні чіткі брови

Тренд на натуральність буде повсюди в наступному році. Тому від чітко окреслених і заповнених кольором брів необхідно відмовитися. Якщо ваші брови не мають природного насиченого відтінку, та намагайтеся малювати їх обережно: використовуйте спеціальні лайнери, які імітують волосини, а не просто заповнюють колір простором.



Надмірний макіяж брів – антитренд / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер

Щільний матовий тон

Забудьте про ті часи, коли в моді були щільні шари тонального крему на обличчі. Надлишок тону створює ефект неохайності та візуально додає зайвого віку. Важливо, аби шкіра мала натуральний вигляд. Намагайтеся більш ретельно доглядати за дермою, зокрема зволожувати й очищувати її. Якщо підібрати правильні доглядові засоби, то шкіра завжди буде гладенькою і сяйливою навіть без тональної основи, а дрібні недоліки легко замаскувати консилером.



Забагато тонального крему – не завжди добре / Фото з інстаграму Ванесси Гадженс

Вихід за контур у макіяжі губ

Одним із головних б'юті-антитрендів 2022 буде спосіб збільшити губи за допомогою косметики. Завдяки популяризації натуральності візажисти радять підкреслювати особливості своєї зовнішності, а не змінювати її, намагаючись наблизитися до незрозумілого абстрактного ідеалу. Окрім цього, навіть акуратний вихід помадою чи олівцем за контур губ буде помітним.



Губи, намальовані за контуром / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер