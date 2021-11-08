Визажисты моделей на больших показах и представители бьюти-брендов начинают новые тенденции в индустрии красоты. Благодаря им с помощью макияжа можно подчеркнуть свою индивидуальность и довершить образ.

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Главные тренды в макияже осени 2021

Яркие губы

В холодные времена года можно удачно дополнять аутфит с уютными базовыми свитерами, классическими тренчами и другой одеждой в нейтральной цветовой гамме макияжем с ярким акцентом на губах. Этой осенью следует обратить внимание на необычные оттенки красного, бордового и коричневого. Экспериментируйте и найдете свою идеальную помаду.



Акцент на губах / Фото из инстаграма Патрика Та

Естественные брови

Тренд на натуральность – это про 2021 год. Последние несколько сезонов в моде был минималистичный маникюр и мейк-ап. Это также касается оформления бровей. На некоторое время стоит забыть про брови, четко прорисованные карандашом, краской или хной, тонкие брови. Чтобы придать им красивый и стильный вид, достаточно зачесать брови щеточкой и закрепить их гелем, чтобы надежно зафиксировать волосы и добавить объема.



Натуральный вид бровей / Фото из инстаграма Патрика Та

Выделение взгляда

Если вы не поклонница яркого пигмента на губах, то сделайте ставку на глаза. В тренде и в дальнейшем остаются выразительные детали – например, цветные стрелки. Если вы предпочитаете минималистичный стиль в мейк-апе, то достаточно хорошо прокрасить ресницы и выбрать тени для век в осенней цветовой гамме. Бьюти-трюк визуально выделит взгляд.



Соблазнительный макияж глаз / Фото из инстаграма Патрика Та

Осознанное потребление

Еще один интересный тренд года – это идея осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде. Выбирая косметические продукты, старайтесь заботиться не только о своей красоте, но и о природе.