Ольга Аншукова, кандидат медицинских наук и врач инъекционных методик омоложения, рассказала обо всех нюансах при выборе SPF-средств и правила их использования. Ведь все солнцезащитные средства имеют разный SPF, а также каждой красавицы стоит знать, какой уровень подойдет именно ей.
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Вся правда о SPF
- Классификация SPF-средств. Солнцезащитные средства имеют разный уровень SPF, который отвечает их степени защиты от ультрафиолетовых лучей. Цифра на упаковке указывает, насколько усилится естественная функция защиты вашей дермы после использования определенного продукта. Защищают они от вредных ультрафиолетовых лучей типа А (UVA) и В (UVB). Основной тип защитных продуктов делится на санскрины и санблоки. Также защиту SPF часто добавляют в состав домашних отходов, но там она оказывает скорее поддерживающее свойство, чем защитное.
- Выбор SPF. Выбирайте фактор защиты, опираясь на свои потребности и особенности климата. Дерматологи считают универсальным SPF-30. Все, что есть ниже этой отметки, способствует более оперативному загару, но не защищает от солнечных лучей. SPF-30 является идеальным балансом, если вы хотите получить красивый оттенок загорелой кожи, но боитесь навредить ей. А вот в случае отдыха в стране с жарким и влажным климатом следует увеличить уровень защиты до 50 – 70. Также тогда следует искать на этикетке отметку UVA. Подобные средства всегда обещают "широкий спектр действия" (broad spectrum), а это означает, что данный продукт уменьшает риск развития рака и преждевременного старения кожи.
- Для тех, у кого есть пигментные пятна. Ольга Аншукова говорит: "Рекомендую брать с меня пример и использовать продукты 50 на 50: на пигмент наносить средства с высоким уровнем защиты, на другие части лица и тела – с средним. Подобные "beauty-коллаборации" стали для многих неоценимым лайфхаком".
- Текстура средства должна соответствовать вашим ощущениям. Летом стоит пользоваться нежирными и легкими средствами без масляных компонентов в составе, чтобы избежать появления жирного блеска.
- Использование санскринов. Прежде всего нужно помнить о регулярности. Чтобы SPF показывал желаемый результат, наносите средство с его содержанием каждые 2 – 3 часа. Так как активные лучи способствуют тому, что кожа очень быстро впитывает крем. Также важно наносить продукт за 20 – 30 минут перед выходом на улицу, чтобы он начал работать и принес вам максимальную пользу.