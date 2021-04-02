Збільшення губ під час вагітності і грудного вигодовування: можна чи ні – відповідь експертів

Під час і після вагітності багато жінок прагнуть щось змінити у своїй зовнішності косметологічним шляхом. Одним із найбільш поширених запитів, за словами б'юті-експертів, є збільшення губ під час ГВ. Тому лікарі і косметологи мережі салонів Kika-Style розповіли, якими можуть бути наслідки від ін'єкцій ботоксом під час вагітності і грудного вигодовування.

Красиві і пухкі губи – це звичайна мрія кожної дівчини. За допомогою уколів краси можна досягти бажаного результату. Проте під час вагітності і годування грудьми варто більше дізнатися про можливі наслідки і особливості процедури, перш ніж на неї наважитися.

Корисно знати: Лімфодренажний масаж: що це, чим корисний і кому потрібен

Збільшення губ під час вагітності і грудного вигодовування: можна чи ні

Олена Майборода, лікарка-косметологиня, спеціалістка anti-age, наголошує, що під час ГВ ін'єкційні процедури не варто робити, тому що у цей період тканини можуть набрякати, а також існує ймовірність, що гіалуронова кислота надасть губам більшого об'єму, ніж ви б хотіли. Олена додає: "А найголовніше – дуже активне гормональне тло, що може слугувати наявності більш агресивної реакції з боку організму. Можна зробити ревіталізацію губ, яка зволожить і освіжить. Вона не дасть сильного об'єму, але і не нашкодить".

Магістр медицини, лікар, який має понад 10 років стажу, Віталій Коваленко переконаний, що збільшувати губи ін'єкційним методом в естетичній косметології під час вагітності і ГВ заборонено. Така заборона існує через те, що наслідки процедури ще недостатньо досліджені. Експерт пропонує альтернативу: дочекатися завершення цього періоду, а потім збільшувати губи. Віталій коментує, чому у дівчат з'являється таке бажання: "Мотивацій того, що дівчина хоче збільшити губи на ГВ, декілька. Наприклад, годування грудьми не завжди позитивно відображається на зовнішності. Наступний момент: якщо дівчина вже декілька разів до вагітності робила збільшення губ, і їй дуже подобається ефект".

"Під час вагітності в організмі дівчини відбувається велика втрата вологи, тому у багатьох з’являється відчуття, що їм потрібно вколоти гіалуронову кислоту. Проте під час вагітності ін'єкції – одне з головних протипоказань, особливо у першому триместрі – коли є ризик зробити неправильну стимуляцію ", – пояснює Татія Баркалая, фармацевтка-біотехнологиня і косметологиня. Якщо ви хочете збільшити губи під час ГВ, то Татія не радить спішити в салон краси. Натомість можна користуватися засобами для зволоження шкіри і утримування в ній вологи, наносити спеціальні крем-маски на губи.