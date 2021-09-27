Зелені та широкі, як на показі Versace: трендовий макіяж очей, який варто спробувати негайно

Показ Versace весна – літо 2022 був одним із найбільш очікуваних модних шоу в Мілані. Подіумом крокували зіркові моделі: Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Наомі Кембелл, Лурдес Леон, Ірина Шейк та багато інших. А показ відкрила популярна співачка Дуа Ліпа. Відомі красуні продемонстрували бездоганні вбрання та ефектний тренд у макіяжі очей – зелені широкі стрілки.

Вже другий сезон поспіль макіяж на показах Versace вирізняється яскравими розлогими стрілками. Спочатку на подіумі осінь – зима 2021 це були лаконічні однотонні довгі стрілки, які справили враження на всіх: адже поєднали в собі максимальну простоту й акцентність водночас. Тепер почалася нова епоха стрілок Versace.

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Зелені широкі стрілки на показі Versace – новий б'юті-тренд

Пет Макграт, візажистка Versace, разом зі своєю командою на показі відомого виробника одягу весна – літо 2022 нагородили усіх моделей, окрім Наомі Кемпбелл, виразними стрілками. Особливо цікавим став трюк з їхнім подвоєнням. Візажисти намалювати акцентні стрілки в 2 кольорах – ніжному небесно-блакитному і сміливому неоново-зеленому.

Моделі різного походження, албанка Дуа Ліпа, американка Джіджі Хадід, татарка Ірина Шейк та інші продемонстрували, що яскраві стрілки в різних відтінках личать абсолютно різним типам зовнішності. Експерти в індустрії краси переконані, що трендовий макіяж очей варто повторити прямо зараз, бо в наступному сезоні їх носитиме чи не кожна модниця.

Якщо на минулому показі, коли повіки моделей прикрашали чіткі графічні лінії, то для цього шоу візажисти замінили лайнери й олівці кольоровими тінями. Однією із палеток, яку використовували для створення мейк-апу, за словами Пет Макграт, були тіні від її власного б’юті-бренда Celestial Odissey і трав'яний відтінок Citrine Envy. Завдяки візажистці зелений тепер буде наймоднішим кольором не лише в одязі, але й у макіяжі. Тому варто поповнити свою косметичку засобом трав'янистого, смарагдового або кислотного відтінку.

Щоб повторити трендові стрілки, як в Дуа Ліпи, Ірини Шейк і Джіджі Хадід, варто подбати про наявність усі необхідних продуктів і б'юті-інструментів.

Кольоровий олівець або кремові тіні слід використовувати як основу, на які згодом ви накладатимете сухі тіні. Таким чином вони будуть більш стійкими і матимуть яскравіший вигляд.

Палетка тіней, яка міститиме блакитні та зелені відтінки.

Пензлі. Пухнастий, аби розтушувати тіні, цього разу не знадобиться. Натомість потрібно приготувати тонкі пензлі для промальовування ліній.

Ватні палички. Вони допоможуть підкорегувати нижню межу стрілки, чим нададуть їй чіткого вигляду.



Модний макіяж очей / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі



Яскравий акцент на очах / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Трендові стрілки личать всім / Фото з інстаграму Мони Тоугард



Макіяж для модного показу / Фото з інстаграму Ірини Шейк