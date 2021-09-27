Зелені та широкі, як на показі Versace: трендовий макіяж очей, який варто спробувати негайно
Джерело:Vogue
Показ Versace весна – літо 2022 був одним із найбільш очікуваних модних шоу в Мілані. Подіумом крокували зіркові моделі: Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Наомі Кембелл, Лурдес Леон, Ірина Шейк та багато інших. А показ відкрила популярна співачка Дуа Ліпа. Відомі красуні продемонстрували бездоганні вбрання та ефектний тренд у макіяжі очей – зелені широкі стрілки.
Вже другий сезон поспіль макіяж на показах Versace вирізняється яскравими розлогими стрілками. Спочатку на подіумі осінь – зима 2021 це були лаконічні однотонні довгі стрілки, які справили враження на всіх: адже поєднали в собі максимальну простоту й акцентність водночас. Тепер почалася нова епоха стрілок Versace.
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Зелені широкі стрілки на показі Versace – новий б'юті-тренд
Пет Макграт, візажистка Versace, разом зі своєю командою на показі відомого виробника одягу весна – літо 2022 нагородили усіх моделей, окрім Наомі Кемпбелл, виразними стрілками. Особливо цікавим став трюк з їхнім подвоєнням. Візажисти намалювати акцентні стрілки в 2 кольорах – ніжному небесно-блакитному і сміливому неоново-зеленому.
Моделі різного походження, албанка Дуа Ліпа, американка Джіджі Хадід, татарка Ірина Шейк та інші продемонстрували, що яскраві стрілки в різних відтінках личать абсолютно різним типам зовнішності. Експерти в індустрії краси переконані, що трендовий макіяж очей варто повторити прямо зараз, бо в наступному сезоні їх носитиме чи не кожна модниця.
Якщо на минулому показі, коли повіки моделей прикрашали чіткі графічні лінії, то для цього шоу візажисти замінили лайнери й олівці кольоровими тінями. Однією із палеток, яку використовували для створення мейк-апу, за словами Пет Макграт, були тіні від її власного б’юті-бренда Celestial Odissey і трав'яний відтінок Citrine Envy. Завдяки візажистці зелений тепер буде наймоднішим кольором не лише в одязі, але й у макіяжі. Тому варто поповнити свою косметичку засобом трав'янистого, смарагдового або кислотного відтінку.
Щоб повторити трендові стрілки, як в Дуа Ліпи, Ірини Шейк і Джіджі Хадід, варто подбати про наявність усі необхідних продуктів і б'юті-інструментів.
- Кольоровий олівець або кремові тіні слід використовувати як основу, на які згодом ви накладатимете сухі тіні. Таким чином вони будуть більш стійкими і матимуть яскравіший вигляд.
- Палетка тіней, яка міститиме блакитні та зелені відтінки.
- Пензлі. Пухнастий, аби розтушувати тіні, цього разу не знадобиться. Натомість потрібно приготувати тонкі пензлі для промальовування ліній.
- Ватні палички. Вони допоможуть підкорегувати нижню межу стрілки, чим нададуть їй чіткого вигляду.
Модний макіяж очей / Фото з інстаграму Емілі Ратажковскі
Яскравий акцент на очах / Фото з інстаграму Дуа Ліпи
Трендові стрілки личать всім / Фото з інстаграму Мони Тоугард
Макіяж для модного показу / Фото з інстаграму Ірини Шейк