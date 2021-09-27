Зеленые и широкие, как на показе Versace: трендовый макияж глаз, который стоит попробовать

Показ Versace весна – лето 2022 был одним из самых ожидаемых модных шоу в Милане. По подиуму шагали звездные модели: Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Наоми Кэмбелл, Лурдес Леон, Ирина Шейк и многие другие. А показ открыла популярная певица Дуа Липа. Известные красавицы продемонстрировали безупречные наряды и эффектный тренд в макияже глаз – зеленые широкие стрелки.

Уже второй сезон подряд макияж на показах Versace отличается яркими широкими стрелками. Сначала на подиуме осень – зима 2021 это были лаконичные однотонные длинные стрелки, которые произвели впечатление на всех: ведь совместили в себе максимальную простоту и акцентность одновременно. Теперь началась новая эпоха стрелок Versace.

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Зеленые широкие стрелки на показе Versace – новый бьюти-тренд

Пэт Макграт, визажист Versace, вместе со своей командой на показе известного производителя одежды весна – лето 2022 наградили всех моделей, кроме Наоми Кэмпбелл, выразительными стрелками. Особенно интересным стал трюк с их удвоением. Визажисты нарисовали акцентные стрелки в 2 цветах – нежном небесно-голубом и смелом неоново-зеленом.

Модели различного происхождения, албанка Дуа Липы, американка Джиджи Хадид, татарка Ирина Шейк и другие продемонстрировали, что яркие стрелки в разных оттенках подходят совершенно разным типам внешности. Эксперты в индустрии красоты убеждены, что трендовый макияж глаз стоит повторить прямо сейчас, потому что в следующем сезоне их будет носить едва ли не каждая модница.

Если на прошлом показе, когда веки моделей украшали четкие графические линии, то для этого шоу визажисты заменили лайнеры и карандаши цветными тенями. Одной из палеток, которую использовали для создания мейк-апа, по словам Пэт Макграт, были тени от ее собственного бьюти-бренда Celestial Odissey и травяной оттенок Citrine Envy. Благодаря визажисту зеленый теперь будет самым модным цветом не только в одежде, но и в макияже. Поэтому стоит пополнить свою косметичку средством травянистого, изумрудного или кислотного оттенка.

Чтобы повторить трендовые стрелки, как в Дуа Лепи, Ирины Шейк и Джиджи Хадид, стоит позаботиться о наличии всех необходимых продуктов и бьюти-инструментов.

Цветной карандаш или кремовые тени следует использовать как основу, на которые впоследствии вы будете накладывать сухие тени. Таким образом они будут более устойчивыми и будут иметь более яркий вид.

Палетка теней, которая будет содержать голубые и зеленые оттенки.

Кисти. Пушистая, чтобы растушевать тени, на этот раз не понадобится. Взамен нужно приготовить тонкие кисти для прорисовки линий.

Ватные палочки. Они помогут подкорректировать нижнюю границу стрелки, чем придадут ей четкий вид.



Модный макияж глаз / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски



Яркий акцент на глазах / Фото из инстаграма Дуа Липы



Трендовые стрелки подходят всем / Фото из инстаграма Мони Тоугард



Макияж для модного показа / Фото из инстаграма Ирины Шейк