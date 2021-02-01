Жодних дієт: Пенелопа Крус розповіла про таємниці своєї краси та особливості харчування

Голлівудська акторка, володарка премії "Оскар", Пенелопа Крус вражає привабливістю та ідеальними формами у свої 46 років. Нещодавно зірка стала обличчям нового аромату від бренду Lancome, і з цієї нагоди нарешті відкрила таємниці своєї краси та розповіла про своє харчування.

Джерело: Elle

Кінозірка знялася в рекламі парфумів La Nuit Tresor. Ефектні світлини з рекламної кампанії Пенелопа Крус опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. І після чергової хвилі компліментів від прихильників стосовно її краси вирішила поділитися кількома секретами, які допомагають їй завжди мати бездоганний вигляд.

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Секрети краси та харчування Пенелопи Крус

Акторка іспанського походження в інтерв’ю одразу наголосила, що починає свій день рано та не уявляє його без тренування. Пенелопа розповідає: "Я прокидаюся близько 7:30. Мені потрібно 7 чи 8 годин сну. Я снідаю зі сім’єю, і, якщо це шкільний день, мені потрібно зайнятися своїми 2 дітьми. Якщо я не працюю, то намагаюся потренуватися вранці. Я також люблю приймати натуральні добавки, а також органічний протеїновий коктейль з самого ранку".

Щодо сніданку, то знаменита красуня ділиться власними вподобаннями у продуктах харчування, які вважає смачними і корисними. Зазвичай вона для першого прийому їжу обирає яйця, фрукти, сік селери, домашні пластівці або тости. Пенелопа Крус любить органічну каву з мигдальним молоком. Проте обмежує себе 2 чашками напою на день.

У мене на кухні завжди є органічні фрукти і овочі, а також м’ясо і риба. Ми також любимо кіноа, кокосовий цукор і шоколад! Насправді мені дуже подобається здорове харчування. Я ніколи не сиджу на дієтах, але люблю натуральні продукти, і мої діти теж адаптувалися до правильного харчування,

– ділиться особливостями свого харчування Пенелопа Крус.

На обід зірка зазвичай обирає овочі, трохи білка і небагато вуглеводів. Вона каже, що інколи їй здається, що її раціон нагадує середземноморську дієту. Але Пенелопа вживає значно менше цукру і вуглеводів, аніж передбачає ця дієта.

Аби зберігати красу і молодість, кінозірка наголошує на користі медитації та спорту, які, окрім зовнішньої привабливості, допомагають зберігати в нормі своє ментальне здоров’я. Пенелопа Крус підсумовує секрети своєї краси кількома реченнями: "Мій спосіб відключитися від світу... Сон, вправи і трансцендентальна медитація. Іноді добре працює і тривалий масаж. Останнє, що я роблю перед сном... Я трохи читаю, думаю про свій день і перераховую все, за що я вдячна.

Можливо, філософія краси і здоров’я, якої дотримується голлівудська акторка, стане у нагоді й вам.