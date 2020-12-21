Аби стан шкіри був ідеальним, а фігура – стрункою, усі намагаються правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя та регулярно займатися спортом. Проте їм буде важко досягти бажаного результату, якщо в їхньому організмі буде дефіцит адипонектину. Адже гормон є корисним для краси і стрункості.

Рух – це не лише життя, але й краса і здоров’я. Harper's Bazaar розповів, як адипонектин допомагає отримати від фізичних навантажень та дієти кращий результат.

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Що таке адипонектин

Адипонектином називають гормон, який синтезується, а виділяє його біла жирова тканина. Ця речовина дає сигнал організму, що потрібно спалювати жир, якщо пояснювати про функцію адипонектину простою мовою. Коли в організмі достатній рівень гормону, то ви можете худнути швидше. Але якщо ви набираєте вагу, то адипонектину стає менше. Зокрема, гормон виконує завдання регулювання рівня глюкози в крові. Він сприяє процесу окислення жирних кислот.

Окрім краси і стрункості, адипонектин допомагає людям відчувати себе здоровими. У тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання та має проблеми з ендокринною системою, рівень гормону знижується. Окремі дослідження підтверджують, що нестача адипонектину може спровокувати появу багатьох видів раку.

Стрес значно сповільнює процес схуднення. Адипонектин знижує симптоми депресії, до якої може призвести загострений стрес та синдром дефіциту уваги. Якщо вміст гормону в організмі достатній, то стрес матиме менш нищівний вплив на ваш загальний стан самопочуття.

Де шукати адипонектин

Насамперед ретельно спостерігайте за рівнем жиру в організмі. Важливо, аби ваш щоденний раціон включав продукти з високим вмістом клітковини, рибу, фісташки, капусті та шпинат, які є природним джерелом корисного гормону.

Завдяки фізичній активності також можна підвищити рівень адипонектину. Віддавайте перевагу тренуванням, які впливають на все тіло. Також можна користуватися косметикою, які містить речовини, направлені на активізацію вироблення гормону. Проте перед такими рішеннями варто проконсультуватися з фітнес-іструктором та професійним косметологом.