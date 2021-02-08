Зіркові нейл-майстри зачаровують: 10 стильних ідей для манікюру на День святого Валентина 2021
День всіх закоханих – це чудова нагода не лише черговий раз виразити свої почуття перед коханими, але й можливість створити чарівний б’юті-образ та відправитися на романтичне побачення. Манікюр вдало доповнюватиме ваш макіяж і зачіску. Тому обирайте з тематичних стильних ідей, які пропонують зіркові нейл-майстри.
Джерело:24 канал
Здається, що сердечка на нігтях у Валентинів день – це банально. Проте, якщо використати модні відтінки для покриття, застосувати сучасні техніки створення нейл-дизайну та додати трішки досвіду і фантазії професійних майстрів манікюру, то можна отримати неймовірно ніжний і романтичний результат.
До теми: Сердечка, стріли Амура чи квіти любові: який манікюр зробити на День святого Валентина
Стильний манікюр на День святого Валентина
Сердечна безкінечність
Романтичний мінімалізм
Стильне поєднання золотого з чорним
Гра сердець
Солодкі поцілунки Амура
Нюдовий мікс
Універсальні білі половинки
Любовний Інь-Янь
Комбінація тваринного принта та сердечок
Вогонь чи серце – вирішувати вам
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