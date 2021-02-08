День всіх закоханих – це чудова нагода не лише черговий раз виразити свої почуття перед коханими, але й можливість створити чарівний б’юті-образ та відправитися на романтичне побачення. Манікюр вдало доповнюватиме ваш макіяж і зачіску. Тому обирайте з тематичних стильних ідей, які пропонують зіркові нейл-майстри.