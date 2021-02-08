День всех влюбленных – это отличная возможность не только в очередной раз выразить свои чувства перед любимыми, но и создать волшебный бьюти-образ и отправиться на романтическое свидание. Маникюр будет удачно дополнять ваш макияж и прическу. Поэтому выбирайте из тематических стильных идей, которые предлагают звездные нейл-мастера.