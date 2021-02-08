Звездные нейл-мастера завораживают: 10 стильных идей для маникюра на День святого Валентина 2021
День всех влюбленных – это отличная возможность не только в очередной раз выразить свои чувства перед любимыми, но и создать волшебный бьюти-образ и отправиться на романтическое свидание. Маникюр будет удачно дополнять ваш макияж и прическу. Поэтому выбирайте из тематических стильных идей, которые предлагают звездные нейл-мастера.
Источник:24 канал
Кажется, что сердечки на ногтях в Валентинов день – это банально. Однако, если использовать модные оттенки для покрытия, применить современные техники создания нейл-дизайна и добавить немного опыта и фантазии профессиональных мастеров маникюра, то можно получить невероятно нежный и романтический результат.
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Стильный маникюр на День святого Валентина
Сердечная бесконечность
Романтический минимализм
Стильное сочетание золотого с черным
Игра сердец
Сладкие поцелуи Амура
Нюдовый микс
Универсальные белые половинки
Любовний Инь-Янь
Комбинация животного принта и сердечек
Огонь или сердце – решать вам
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