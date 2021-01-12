Знебарвлені брови чи різнокольорові очі: найкращі б’юті-образи на Старий Новий рік
Вечірки з нагоди зимових свят продовжуються. 14 січня в Україні святкуватимуть Старий Новий рік. У цей вечір кожній жінці також слід мати бездоганний вигляд, важливою складовою якого є модний макіяж. Ідеї для натхнення ви знайдете у нашому матеріалі.
До Старого Нового року залишається декілька днів. Elle поділилися чарівними прикладами б’юті-образів, які ви зможете повторити самостійно, аби доповнити святкове вбрання цікавим макіяжем.
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7 найкращих б’юті-образів на Старий Новий рік
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