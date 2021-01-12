Вечірки з нагоди зимових свят продовжуються. 14 січня в Україні святкуватимуть Старий Новий рік. У цей вечір кожній жінці також слід мати бездоганний вигляд, важливою складовою якого є модний макіяж. Ідеї для натхнення ви знайдете у нашому матеріалі.